https://news.day.az/world/1629340.html Глава МИД КНДР посетит Россию
Глава МИД КНДР посетит Россию
Глава северокорейского МИД Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Визит министра КНДР пройдет по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, указало агентство.
Подробности повестки визита не приводятся.
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