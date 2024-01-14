Глава МИД КНДР посетит Россию

Глава северокорейского МИД Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Визит министра КНДР пройдет по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, указало агентство.

Подробности повестки визита не приводятся.

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