В аэропорту Японии столкнулись два самолета

В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, произошло столкновение двух самолетов местной авиакомпании All Nippon Airways (ANA). Об инциденте в ходе проведения подготовки к вылету рейсов сообщает газета Mainichi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что столкновение произошло в 10:10 утра по местному времени на взлетно-посадочной полосе рядом с городом Тойонака. Самолеты находились на территории терминала международного аэропорта Кансай, который осуществляет только внутренние рейсы по Японии.

Оба лайнера принадлежат авиакомпании All Nippon Airways. Никто из многочисленных пассажиров и членов экипажа в результате столкновения двух лайнеров крыльями не пострадал. О причинах столкновения пока не сообщается.

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