Германия проведет военные учения недалеко от границы с Россией

Бундесвер начнет учения Grand Quadriga 2024 в Литве вблизи границы с Россией, они продлятся до конца мая. Об этом сообщает агентство BNS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в ходе маневров более 3 тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, боевые машины пехоты (БМП) Puma и Boxer перебазируются на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде, который находится примерно 50 километрах от границы с Калининградской областью.

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