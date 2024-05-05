В Евросоюзе назвали страны-лидеры по уровню жизни к 2029 году

Бывшие страны социалистического блока, вошедшие после распада СССР в Евросоюз, в ближайшем будущем обойдут по уровню жизни государства южной Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написало агентство Bloomberg.

В частности, Словения, Польша и Литва к 2029 году могут стать лидерами в Евросоюзе. На момент их вступления в организацию в 2004-м разрыв по показателю уровня жизни был практически двукратным.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель в Италии к 2029 году с учетом покупательной способности - 65 тысяч долларов ВВП на душу населения. Литва практически достигнет этого уровня, Польша займет похожую позицию. При этом Испания потеряет в показателе и добьется показателя в размере порядка 60 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!