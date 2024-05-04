https://news.day.az/world/1657722.html Стали известны итоги встречи по Газе в Каире
Стали известны итоги встречи по Газе в Каире
Стороны конфликта достигли согласия по многим вопросам на консультациях в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, при поддержке египетской делегации стороны достигли "консенсусной формы" по вопросам, касающимся соглашения о прекращении огня в анклаве.
По информации телеканала Al Arabiya, соглашение между ХАМАС и израильской стороной будет заключено "неизбежно", если не возникнут "новые препятствия".
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