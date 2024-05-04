В Венгрии раскрыли последствия отправки войск НАТО в Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном присутствии европейских и американских военных в Украине. Об этом он высказался в эфире французского телеканала LCI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сийярто назвал отправку войск НАТО в Украину пересечением красных линий, проведенных самим альянсом. Он также раскрыл последствия этого решения и предположил, что оно приведет к глобальному конфликту. По мнению министра, следует сделать все, чтобы избежать конфронтации Москвы и НАТО.

"Если страна-член НАТО отправит войска в Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну", - отметил он.

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