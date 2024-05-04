РФ и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины и в Черноморском бассейне

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Вершинин провел переговоры с турецким коллегой Бураком Акчапаром касательно ситуации вокруг Украины и в Черноморском бассейне. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины", - указывается в публикации.

Кроме того, замглавы ведомств поговорили о ситуации в Черноморском бассейне и сошлись во мнении о необходимости срочного прекращения боевых столкновений в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта.

"С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение и развитие плодотворного взаимодействия", - заключается в сообщении.

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