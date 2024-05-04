В Германии напали на политика от СДПГ

Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат на выборах в Европарламент Маттиас Экке подвергся нападению в Дрездене (земля Саксония). Об этом говорится в сообщении саксонского отделения партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На 41-летнего политика напали в момент, когда он расклеивал на улице предвыборные плакаты. "Он серьезно пострадал, ему потребовалась операция", - говорится в сообщении. О характере травм и о состоянии Экке данных не приводится.

Официальной информации о нападавших нет. СДПГ в своем пресс-релизе увязывает ситуацию с "ненавистью, которую посеяли" в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" и правые экстремисты.

Выборы в Европарламент пройдут в Германии 9 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!