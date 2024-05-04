Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы демаркации госграницы

Группы таджикско-узбекской совместной демаркационной комиссии провели заседание, посвященное процессу демаркации общей государственной границы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.

Стороны подготовили проект согласованных друг с другом предложений по демаркационной линии границы.

В конце заседания представители подписали соответствующий протокол.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!