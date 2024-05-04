https://news.day.az/world/1657785.html Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы демаркации госграницы
Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы демаркации госграницы
Группы таджикско-узбекской совместной демаркационной комиссии провели заседание, посвященное процессу демаркации общей государственной границы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.
Стороны подготовили проект согласованных друг с другом предложений по демаркационной линии границы.
В конце заседания представители подписали соответствующий протокол.
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