Американский полицейский расстрелял собак, напавших на человека

В Сети набирает популярность видео, где американский полицейский расстрелял из пистолета собак, напавших на человека.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: