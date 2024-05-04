https://news.day.az/world/1657802.html Американский полицейский расстрелял собак, напавших на человека - ВИДЕО
Американский полицейский расстрелял собак, напавших на человека - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео, где американский полицейский расстрелял из пистолета собак, напавших на человека.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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