В Конгрессе США хотят надавить на руководство вузов для прекращения протестов

Республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, намерены усилить давление на руководство американских университетов для прекращения пропалестинских акций. Об этом, как сообщил в субботу портал Axios, заявил спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вы увидите вполне взвешенные меры, мы выступим своего рода единым фронтом. Они будут приняты для того, чтобы привлечь внимание руководителей университетов, а также для немедленного привлечения к ответственности", - приводит портал слова Джонсона, занимающего третий по значимости пост в государственной иерархии США.

По словам спикера, законодатели в нижней палате Конгресса располагают инструментами для оказания давления на руководство вузов и рассматривают среди прочего возможность прекращения практики налоговых послаблений, а также отзыв студенческих виз. Джонсон выразил мнение, что студенты, симпатизирующие радикальному палестинскому движению ХАМАС, "не имеют права" находиться в США. Он заявил, что законодатели проведут проверку в связи с пропалестинскими акциями в американских вузах.

1 мая Палата представителей приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против многочисленных пропалестинских акций, которые проходят на территории кампусов страны, теперь его рассмотрит Сенат. Республиканцы с начала протестов требуют от Минобразования проведения дополнительных расследований в отношении учебных заведений. Законопроект позволит властям отказывать в финансировании университетам, на территории которых "проходят антисемитские акции протеста". Американские правозащитники подвергли эту инициативу острой критике. Пока неясно, каковы ее перспективы в контролируемом демократами Сенате и как к ней относится Белый дом.

В американских университетах проходят массовые акции в поддержку Палестины, против действий Израиля и его поддержки властями США. С 18 апреля на пропалестинских демонстрациях в более чем 30 университетах полиция задержала свыше 2 тыс. человек. Митингующие требуют остановить финансовую помощь и поставки вооружений Израилю, который проводит военную операцию в секторе Газа, в результате которой за шесть месяцев погибли 34,6 тыс. и пострадали 77,8 тыс. человек. В последние дни в некоторых городах США полиция попыталась вытеснить демонстрантов из палаточных лагерей на территории учебных заведений.

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