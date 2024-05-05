Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправляется в Европу. Он посетит Париж, Белград и Будапешт по приглашению лидеров Франции, Сербии и Венгрии. Как сообщил МИД КНР, европейское турне председателя продлится с 5 по 10 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь заявил, что визиты Си Цзиньпина в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Францией, Сербией, Венгрией и Европой в целом, а также придадут новый импульс глобальному мирному развитию.

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