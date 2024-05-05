В кабмине ФРГ изучают информацию об утечке метаданных через платформу WebEx

Правительство ФРГ проверяет сообщения о возможной утечке метаданных через платформу WebEx Минобороны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель пресс-службы кабмина, передает Day.Az.

"Правительство ФРГ изучает положение дел, - отметила представитель пресс-службы. - Просим отнестись с пониманием, что в период расследования и в целях безопасности мы не предоставляем информацию об обстоятельствах коммуникации и используемых средствах связи".

Ранее газета Die Zeit информировала, что данные о 6 тыс. онлайн-совещаний работников Минобороны ФРГ, которые проводились через платформу WebEx, несколько месяцев были в открытом доступе. По ее информации, в интернете можно было найти расписание конференций, данные об их продолжительности, темы совещаний, а также имя организатора, но не запись переговоров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!