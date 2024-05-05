https://news.day.az/world/1657834.html В Финляндии заявили о причастности России к помехам GPS
В Финляндии заявили о причастности России к помехам GPS
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива. Об этом сообщает Yle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Она утверждает, что сбои в работе системы участились после начала российской специальной военной операции (СВО) в Украине. Кроме того, по словам министра, "масштабы помех во многом изменили свою форму".
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