В Финляндии заявили о причастности России к помехам GPS

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива. Об этом сообщает Yle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она утверждает, что сбои в работе системы участились после начала российской специальной военной операции (СВО) в Украине. Кроме того, по словам министра, "масштабы помех во многом изменили свою форму".

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