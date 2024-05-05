В Британии рассказали об унизительной утечке секретных данных бундесвера

Унизительным провалом для командования бундесвера стала утечка записей секретных видеосовещаний армии Германии, которые несколько месяцев находились в открытом доступе. Об этом пишет британская газета Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.



"Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", - отмечается в материале.

Специалисты закрыли уязвимости в безопасности только вечером 3 мая. По данным немецкого издания Focus, в течение нескольких месяцев тысячи ссылок на видеозаседания армии Германии находились в свободном доступе, и каждый пользователь интернета мог ознакомиться с ними.

Немецкие СМИ писали, что некоторые утекшие в сеть видеосовещания бундесвера носили гриф "совершенно секретно".

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