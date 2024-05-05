Южная Корея будет участвовать в киберучениях США

Девять военнослужащих Республики Корея из командования операциями в киберсфере примут участие в многосторонних учениях Cyber Flag, организованных Соединенными Штатами. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает агентство, учения пройдут в штате Вирджиния в период с 5 по 11 мая. Тренировки организуются ежегодно с 2011 года с целью укрепления потенциала США, их союзников и партнеров по противодействию угрозам в киберпространстве, повышения слаженности при международном сотрудничестве и обмене информацией.

Республика Корея участвует в них в третий раз, на этот раз будут представлены 18 стран, включая разведывательный союз "Пять глаз", в который входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия и США.

В 2023 году Республика Корея впервые приняла участие в учениях НАТО в киберсфере Cyber Coalition. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года президент Республики Корея Юн Сок Ёль и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приняли индивидуальную программу партнерства, которая включает в себя сотрудничество в киберпространстве.

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