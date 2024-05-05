Нетаньяху заявил о готовности обеспечить временное перемирие в Газе в обмен на заложников

Израиль не отказывался от прекращения огня в секторе Газа и все еще готов пойти на него в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль был готов и все еще готов на паузу в боевых действиях для освобождения наших заложников. Это мы сделали, когда освободили 124 наших заложника и затем вернулись к боевым действиям. Это же мы готовы сделать сейчас", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его канцелярией.

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