Хакан Фидан назвал ситуацию в Газе возможной причиной новых войн

Нынешний кризис в Газе может стать не последним, если международное сообщество не извлечет из него уроков. С таким предостережением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Day.Az.

"Если мы не извлечем уроков из трагедии в Газе, если не придем к двухгосударственному решению, это будет не последняя война в Газе. Нас ждут другие войны и слезы", - приводит слова министра агентство Anadolu.

Фидан также предупредил, что эскалация напряженности между Ираном и Израилем может стать предвестником "более масштабной войны".

"Эта эскалация может стать предвестником более масштабной войны. Хотя на данный момент ситуация вроде бы успокоилась, но такой потенциал всегда существует", - отметил он.

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