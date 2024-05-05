Хакан Фидан назвал ситуацию в Газе возможной причиной новых войн
Нынешний кризис в Газе может стать не последним, если международное сообщество не извлечет из него уроков. С таким предостережением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Day.Az.
"Если мы не извлечем уроков из трагедии в Газе, если не придем к двухгосударственному решению, это будет не последняя война в Газе. Нас ждут другие войны и слезы", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Фидан также предупредил, что эскалация напряженности между Ираном и Израилем может стать предвестником "более масштабной войны".
"Эта эскалация может стать предвестником более масштабной войны. Хотя на данный момент ситуация вроде бы успокоилась, но такой потенциал всегда существует", - отметил он.
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