Си Цзиньпин назвал суть решения палестино-израильского конфликта
Фундаментальное решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для газеты Le Figaro.
"История неоднократно доказывала, что основная причина того, что палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, заключается в том, что резолюции Организации Объединенных Наций не были эффективно выполнены", - сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что Китай и Франция имеют в этом вопросе множество консенсусов и должны способствовать восстановлению мира на Ближнем Востоке.
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