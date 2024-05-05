Директор ЦРУ экстренно направился в Катар для переговоров по перемирию в Газе
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в экстренном порядке направился в Катар, где проведет встречу с премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщил чиновник, знакомый с ходом переговоров.
"Бернс направляется в Доху для экстренной встречи с катарским премьер-министром, целью которой станет оказание максимального давления на Израиль и ХАМАС для продолжения переговоров", - приводит агентство слова источника.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре