Нетаньяху заявил, что никакое давление не остановит Израиль

Израиль готов защищать себя, даже если из-за внешнего давления он останется в полном одиночестве. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он выступал на церемонии по случаю Дня памяти Катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне. "80 лет назад, во время Холокоста, еврейский народ был совершенно беззащитен перед лицом тех, кто стремился нас уничтожить. Ни одна страна не пришла к нам на помощь. Сегодня мы снова столкнулись с врагами, желающими нашего уничтожения. Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя", - сказал Нетаньяху, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.

"Как премьер-министр Израиля - единственного еврейского государства - я обещаю здесь сегодня из Иерусалима в День памяти Холокоста: если Израиль будет вынужден остаться один, Израиль останется один. Но мы знаем, что мы не одиноки, потому что множество достойных людей по всему миру поддерживает наше справедливое дело. И я заявляю вам, что мы победим наших врагов, стремящихся к геноциду", - добавил Нетаньяху.

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