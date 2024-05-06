В проливе Босфор приостановлено движение судов.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, движение судов в проливе Босфор временно ограничено в обоих направлениях из-за неисправности рулевого управления грузового судна "Brabus" у Северного входа в пролив.

В Главном управлении береговой охраны Турции сообщили, что на место происшествия незамедлительно были направлены буксирное судно RESCUE-10 и быстроходное спасательное судно KRGM-8.

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