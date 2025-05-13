Трамп пообещал снять санкции с Сирии

США могут изменить курс в отношении Сирии - Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, которое уже вызвало волну обсуждений в экспертных кругах.

Как передает Day.Az, во время выступления в Саудовской Аравии бывший президент США Дональд Трамп объявил о планах отменить санкции против Сирии. Он также подтвердил намерение провести встречу с новым сирийским лидером Ахмадом аль-Шараа.

"Я отдам распоряжение о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать этой стране новый шанс", - заявил Трамп. По его словам, сирийский народ пережил слишком много страданий, и теперь, когда в стране формируется новое правительство, пришло время поддержать курс на стабильность и мир.

"Мы все должны надеяться, что новая власть сумеет сохранить порядок и покой после стольких лет нищеты и гибели", - добавил он, выразив пожелания успеха сирийскому народу.