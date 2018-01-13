В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6
13 января 2018 22:22 189
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на юге Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 113 километрах к югу от города Шираз. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!