В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6

13 января 2018 22:22

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на юге Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 113 километрах к югу от города Шираз. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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