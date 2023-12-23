Кадры нового Volkswagen Golf Mk8.5

Volkswagen выложил видеоролик, посвященный итогам работы в 2023 году. В самом конце видео глава компании Томас Шефер (Thomas Schafer) представил одну из будущих новинок - рестайлинговый Volkswagen Golf, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Дизайн не стали светить раньше времени, поэтому изображение лишь хорошо демонстрирует переднюю светотехнику: появится светодиодная полоса, соединяющая фары (у них изменится графика), а также подсвеченный логотип. По рейлингам на крыше становится понятно, что в съемке участвовал универсал.

Официальная премьера обновленного Volkswagen Golf Mk8.5 ожидается в начале 2024 года. И это будет последний Golf с двигателями внутреннего сгорания: на 2028 год запланирован выход Volkswagen Golf Mk9, и он будет чистым электромобилем. Хотя не исключено, что какое-то время бензиновый Golf Mk8.5 будет продаваться параллельно с электрическим Golf Mk9. Но с 2033 года Volkswagen будет производить в Европе исключительно электромобили.

От Volkswagen Golf Mk8.5 не ждут никаких новшеств по части моторов. В плане экстерьера изменится лишь передняя часть, возможно, немного подретушируют заднюю. Интерьер будет выполнен в духе новых Volkswagen Tiguan и Passat.

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