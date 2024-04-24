https://news.day.az/autonews/1654833.html Илон Маск передумал строить новые заводы Tesla
Илон Маск передумал строить новые заводы Tesla
Илон Маск решил отложить планы по строительству новых заводов Tesla в Индии и Мексике и активнее использовать действующие предприятия для увеличения производства.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Economic Times.
В 2024 году американский производитель электромобилей рассчитывает увеличить выпуск машин в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 3 млн штук.
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