Zeekr отметит первый юбилей выпуском особого автомобиля

В продажу пошла юбилейная версия седана Zeekr 001.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, Zeekr 001 вышел на китайский рынок под занавес 2021 года, став первой моделью нового бренда, учрежденного автогигантом Geely.

По данным аналитиков, к февралю 2026-го было поставлено 301 720 единиц этой модели. В честь 5-летия и бренда, и модели будет выпущен особый Zeekr 001 5th Anniversary Edition

Zeekr 001 5th Anniversary Edition получил эксклюзивный тюнинг-пакет FR-Line: в него входят красные эмблемаы, 22-дюймовые кованые диски, шины Pirelli P Zero и задний карбоновый спойлер. Среди других особенностей - затемненная крыша, шестипоршневые тормозные суппорты Brembo и специальный цвет кузова Glacier Silver.

Спецверсия оснащена регулируемой подвеской KW. Она поддерживает 16-уровневую регулировку демпфирования отбоя и 12-уровневую регулировку демпфирования сжатия. Высота дорожного просвета регулируется в диапазоне 35 мм.

Седан имеет двухмоторную полноприводную силовую установку пиковой мощностью 680 кВт (912 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 2,91 с, а максимальная скорость достигает 280 км/ч.

Силовая установка питается от батареи марки CATL емкостью 103 кВт⋅ч. Она поддерживает технологию 6C, заряжаясь от 10% до 80% за 10 минут. Запас хода 001 достигает 680 км по циклу CLTC.