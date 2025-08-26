Pensiya və müavinətlər artacaq? - Deputatdan AÇIQLAMA
Son illərdə Azərbaycanda sosial sığorta sistemində aparılan islahatlar və şəffaflığın artırılması dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsinə səbəb olub. Əmək bazarında rəsmi məşğulluğun genişlənməsi, muzdla çalışanların sayının artması və orta aylıq əməkhaqlarının yüksəlməsi nəticəsində sosial sığorta haqları üzrə yığımlar da nəzərəçarpacaq dərəcədə çoxalıb. Bu, həm sosial müdafiə mexanizmlərinin maliyyə dayanıqlığını gücləndirir, həm də gələcəkdə pensiya və müavinətlərin artırılması üçün əlverişli zəmin yaradır.
2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalarda proqnoza nisbətdə 280,8 mln. manat və ya 8,2% artım qeydə alınıb.
Bəs bu artımlar gələcəkdə pensiya və sosial müavinətlərin artırılmasında nə qədər rol oynayır?
Day.Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Sfera.az-a açıqlama verən Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov vildiirb ki, bu ilin ilk 7 ayında məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalarda proqnoza nisbətdə 280,8 milyon manat və ya 8,2% artım qeydə alınıb.
Belə ki, büdcə təşkilatları üzrə daxilolma 126,9 milyon manat və ya 11,2%, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə 300,5 milyon manat və ya 14,0% artıb. Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə Dövlət sosial müdafiə fondunun gəlirlərinin 7 milyard 617 milyon manat, xərclərinin isə 7 milyard 676 milyon manat olacağı gözlənilir. Eyni zamanda, il ərzində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 5 milyard 997 milyon manat yığım gözlənilir.
Millət vəkili nəzərə çatdırıb ki, məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə yığımın proqnoza nisbətən daha çox olması həmin müddətdə ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqının artması və əmək və eləcə də xidməti müqavilələrdə müşahidə edilən artım ilə bağlıdır:
"Belə ki, 2025-ci ilin ilk yarısında Azərbaycanda orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,4 faiz artaraq 1097 manata çatıb. Həmin arada, muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 770 min nəfər olub. Bu baxımdan, əmək haqqı fondunun artması məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daha çox ödənişin həyata keçirilməsinə gətirib çıxarıb.
Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə yığılan vəsaitin əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər yönəldiyini nəzərə alsaq bu sosial istiqamətə daha çox vəsaitin ayrılmsına səbəb ola bilər. Belə ki, əmək pensiyaları, aylıq və birdəfəlik müavinətlər məhz daha çox Dövlət sosial müdafiə fondunun gəlirləri hesabına ödənilir. Daha çox yığım isə daha dayanıqlı sosial təminat deməkdir",-V.Bayramov əlavə edib.
