https://news.day.az/azerinews/1793460.html Bakıda 16 yaşlı oğlan itkin düşdü Bakıda yeniyetmə itkin düşüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, noyabrın 3-də Yasamal rayonu, M.Seyidov küçəsində yaşayan 2009-cu il təvəllüdlü Səid Kamaləddin oğlu Hacızadə yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətə gedib. Onun yaxınları fotosunu və xarakterik əlamətlərini polisə təqdim ediblər.
