Bakıda 16 yaşlı oğlan itkin düşdü

Bakıda yeniyetmə itkin düşüb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, noyabrın 3-də Yasamal rayonu, M.Seyidov küçəsində yaşayan 2009-cu il təvəllüdlü Səid Kamaləddin oğlu Hacızadə yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətə gedib.

Onun yaxınları fotosunu və xarakterik əlamətlərini polisə təqdim ediblər.

Faktla bağlı Yasamal RPİ-nin Təhqiqat şöbəsində araşdırma aparılır.