https://news.day.az/azerinews/1793593.html Bakının mərkəzində 19 yaşlı oğlan öldürüldü - Əmisi saxlanıldı Bakının mərkəzində qətl törədilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 5-i saat 01 radələrində Bəşir Səfəroğlu küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, 2006-cı il təvəllüdlü Yasin Seymur oğlu İbadov kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Bakının mərkəzində 19 yaşlı oğlan öldürüldü - Əmisi saxlanıldı
Bakının mərkəzində qətl törədilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 5-i saat 01 radələrində Bəşir Səfəroğlu küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 2006-cı il təvəllüdlü Yasin Seymur oğlu İbadov kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun 1987-ci il təvəllüdlü əmisi Babək İbadov tutulub.
Onun əvvəllər məhkum edildiyi və qətli öncədən planlaşdırdığı məlum olub.
Faktla bağlı Nəsimi Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре