Azərbaycan valyuta bazarının həftəlik İCMALI
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilən rəsmi məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
Day.Az-ın AMB-yə istinadən verdiyi məlumata görə, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
|
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
16 fevral
|
1.7000
|
23 fevral
|
1.7000
|
17 fevral
|
1.7000
|
24 fevral
|
1.7000
|
18 fevral
|
1.7000
|
25 fevral
|
1.7000
|
19 fevral
|
1.7000
|
26 fevral
|
1.7000
|
20 fevral
|
1.7000
|
27 fevral
|
1.7000
|
|
1.7000
|
|
1.7000
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0016 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,00256 manat enərək 1 avro üçün 2.00654 manat təşkil edib.
|
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
16 fevral
|
2.0166
|
23 fevral
|
2.0096
|
17 fevral
|
2.0130
|
24 fevral
|
2.0008
|
18 fevral
|
2.0132
|
25 fevral
|
2.0051
|
19 fevral
|
2.0042
|
26 fevral
|
2.0092
|
20 fevral
|
1.9983
|
27 fevral
|
2.0080
|
|
2.0091
|
|
2.00654
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0017 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə 0,00192 manat azalaraq 100 rubl üçün 2.21268 manat təşkil edib.
|
Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
16 fevral
|
2.2092
|
23 fevral
|
2.2138
|
17 fevral
|
2.2112
|
24 fevral
|
2.2051
|
18 fevral
|
2.2246
|
25 fevral
|
2.2274
|
19 fevral
|
2.2139
|
26 fevral
|
2.2016
|
20 fevral
|
2.2141
|
27 fevral
|
2.2155
|
|
2.2146
|
|
2.21268
Manatın 1 türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi həftə ərzində 0,0001 manat azalaraq 0,0388 manat olub. Orta çəkili məzənnə isə 0,00014 manat azalaraq 1 lirə üçün 0,03876 manat təşkil edib.
|
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi
|
16 fevral
|
0.0389
|
23 fevral
|
0.0388
|
17 fevral
|
0.0389
|
24 fevral
|
0.0388
|
18 fevral
|
0.0389
|
25 fevral
|
0.0388
|
19 fevral
|
0.0388
|
26 fevral
|
0.0387
|
20 fevral
|
0.0388
|
27 fevral
|
0.0387
|
|
0.0389
|
|
0.03876
