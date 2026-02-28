Azərbaycan valyuta bazarının həftəlik

Manatın ABŞ dollarına nisbətdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilən rəsmi məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.

Day.Az-ın AMB-yə istinadən verdiyi məlumata görə, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.

Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi

16 fevral

1.7000

23 fevral

1.7000

17 fevral

1.7000

24 fevral

1.7000

18 fevral

1.7000

25 fevral

1.7000

19 fevral

1.7000

26 fevral

1.7000

20 fevral

1.7000

27 fevral

1.7000

Həftəlik orta qiymət

  

1.7000

Həftəlik orta qiymət

  

1.7000

Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0016 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,00256 manat enərək 1 avro üçün 2.00654 manat təşkil edib.

 

Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi

16 fevral

2.0166

23 fevral

2.0096

17 fevral

2.0130

24 fevral

2.0008

18 fevral

2.0132

25 fevral

2.0051

19 fevral

2.0042

26 fevral

2.0092

20 fevral

1.9983

27 fevral

2.0080

Həftəlik orta qiymət

  

2.0091

Həftəlik orta qiymət

  

2.00654

Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0017 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə 0,00192 manat azalaraq 100 rubl üçün 2.21268 manat təşkil edib.

Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi

16 fevral

2.2092

23 fevral

2.2138

17 fevral

2.2112

24 fevral

2.2051

18 fevral

2.2246

25 fevral

2.2274

19 fevral

2.2139

26 fevral

2.2016

20 fevral

2.2141

27 fevral

2.2155

Həftəlik orta qiymət

  

2.2146

Həftəlik orta qiymət

  

2.21268

Manatın 1 türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi həftə ərzində 0,0001 manat azalaraq 0,0388 manat olub. Orta çəkili məzənnə isə 0,00014 manat azalaraq 1 lirə üçün 0,03876 manat təşkil edib.

Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi

  

16 fevral

0.0389

23 fevral

0.0388

17 fevral

0.0389

24 fevral

0.0388

18 fevral

0.0389

25 fevral

0.0388

19 fevral

0.0388

26 fevral

0.0387

20 fevral

0.0388

27 fevral

0.0387

Həftəlik orta qiymət

  

0.0389

Həftəlik orta qiymət

  

0.03876
 