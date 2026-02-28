https://news.day.az/azerinews/1818995.html İsrailın İranın cənubuna hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb İsrailin İranın cənubunda yerləşən Hörmüzqan vilayətinin Minab rayonunda qız ibtidai məktəbinə hücumu nəticəsində 36 nəfər ölüb, 60-ı isə yaralanıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İran KİV-ləri məlumat yayıb.
