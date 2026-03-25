Xəzərdə zəlzələ baş verib Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 13:57-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub. Zəlzələnin ocağı 13 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəzərdə zəlzələ baş verib
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 13:57-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.
Zəlzələnin ocağı 13 kilometr dərinlikdə yerləşib.
