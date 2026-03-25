Xəzərdə zəlzələ baş verib

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 13:57-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.

Zəlzələnin ocağı 13 kilometr dərinlikdə yerləşib.