Xəzər dənizində zəlzələ olub
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
Bu barədə Day.Az-a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 14:07-də qeydə alınıb.
"3,3 maqnitudalı yeraltı təkan 5 km dərinlikdə qeydə alınıb", - məlumatda vurğulanıb.
