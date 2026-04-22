Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Bu barədə Day.Az-a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 14:07-də qeydə alınıb.

"3,3 maqnitudalı yeraltı təkan 5 km dərinlikdə qeydə alınıb", - məlumatda vurğulanıb.