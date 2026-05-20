Tarixi şəhərləri qorumaq mümkündür - İsmail Serageldin
Day.Az xəbər verir ki, bunu İsgəndəriyyə Kitabxanasının təsisçisi, Dünya Bankının keçmiş vitse-prezidenti, mədəniyyət üzrə ekspert İsmail Serageldin Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunan "Mədəni irsin yenidən düşünülməsi və inklüziv şəhər yenilənməsi" adlı tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, inkişaf etməkdə olan şəhərlərdə tarixi məkanlar mövzusuna toxununanda ilk növbədə dörd suala cavab verilməlidir:
"Nəyi, necə, kimin üçün saxlamalıyıq və nəyi mühafizə edirik? Tarixi yerləri, bütün binaları, yoxsa bütövlükdə şəhərin xarakterini? Gələcək sakinlər, gəlib-gedən turistlər və beynəlxalq ictimaiyyət nəzərə alınmaqla konservasiya həyata keçirilməlidir.
Burada fiziki, iqtisadi, sosial və ekoloji məsələlər nəzərə alınmalıdır. Bu elementlərin xarakterini qorumaq çox vacibdir. İnsanların interaktivliyini qoruyub saxlamaqla bunu həyata keçirməyi bacarmalıyıq. Yerli icmaları və özəl investorları cəlb etmək lazımdır. Yerli insanların didərgin düşməsini minimuma endirmək vacibdir.
Xərc və faydalılığın təhlili mədəni irsin qorunması baxımından bəzən səhvlərə yol verilməsinə səbəb olur. Məsələn, turistlərdən əldə olunan gəlirə həddindən artıq fokuslanmaq yaxşı nəticə vermir. Ona görə də xüsusi konseptual çərçivə olmalıdır. Mədəni irsin genişləndirilməsi, eyni zamanda yerli icmanın prosesə daxil edilməsi məsələsi həll edilməlidir. Mədəni irsi inteqrasiya etmək mümkündür. Tarixi şəhərləri qorumağa qadirdik".
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda WUF13-ün dördüncü günü keçirilir.
Forumun ilk günündə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər görüşü, nazirlərin dəyirmi masası, qadın və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları və şəhərlərin rifahı ilə bağlı müzakirələr baş tutub. Forum çərçivəsində həmçinin BMT və Azərbaycan bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib.
Forumun ikinci günü ilk dəfə təşkil olunan Liderlər Sammiti ilə diqqət çəkib. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, urbanizasiya siyasəti və şəhərlərin dayanıqlılığına həsr olunmuş yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, WUF13 çərçivəsində Mexiko şəhərinin pavilyonunun açılışı olub. Pavilyon Latın Amerikası regionu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və WUF14-ə hazırlıq üçün mühüm platforma kimi təqdim edilib.
WUF13-ün üçüncü günü də geniş tədbirlər proqramı ilə yadda qalıb. Həmin gün qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı, süni intellekt və şəhər idarəçiliyi, "yaşıl" urbanizasiya, sosial bərabərlik və dayanıqlı nəqliyyat kimi mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.
Üçüncü gün çərçivəsində xüsusi diqqət çəkən hadisələrdən biri Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Türkiyənin Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandumun imzalanması olub.
Həmçinin, WUF tarixində ilk dəfə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə "WUF13 QHT Forumu: Qlobal Tərəfdaşlıqlar və Qərarvermə" ("WUF13 NGO Forum") keçirilib.
182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-dək davam edəcək. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir.
