WUF13-də Bakıda hətta bələdçi itlər üçün xüsusi sanitar zonalar yaradılıb - Kamal Məmmədov - FOTO
Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu təkcə urbanistika məsələləri üzrə ən böyük qlobal platformaya deyil, həm də əlilliyi olan şəxslər üçün bu səviyyədə təşkil olunan ən əlçatan tədbirlərdən birinə çevrilib.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə müsahibəsində WUF13 Əməliyyat Şirkətinin əlçatanlıq və inklüzivlik şöbəsinin rəhbəri Kamal Məmmədov deyib.
Forumun hazırlıq prosesi beynəlxalq standartlara uyğun aparılıb və infrastrukturun hazırlanmasına müxtəlif dərəcəli əlilliyi olan mütəxəssislər cəlb olunublar.
"WUF13-ün məhz Azərbaycanda keçirilməsi bizim üçün böyük şərəf və böyük qürurdur. Bu, ölkəmiz üçün çox mühüm hadisədir və komandamızın üzərinə forumun əlilliyi olan bütün insan kateqoriyaları üçün tam əlçatanlığını təmin etmək kimi çox məsuliyyətli missiya qoyulmuşdu", - deyə o bildirib.
Kamal Məmmədovun sözlərinə görə, hazırlıq prosesində əlilliyi olan şəxslərin iştirak etməsi həqiqətən rahat və düşünülmüş mühitin yaradılmasına imkan verib.
"Komandamızda müxtəlif dərəcəli əlilliyi olan şəxslər çalışırdı və onlar əlçatanlıq sisteminin yaradılmasında birbaşa iştirak edirdilər. Bunun sayəsində WUF13 bir çox beynəlxalq tədbirlərdən fərqlənir, çünki burada əlçatanlıq demək olar ki, 100 faiz təmin olunub", - deyə o vurğulayıb.
Forum ərazisində sağlamlıq imkanları məhdud qonaqların ehtiyaclarına uyğun yeni texnologiyalar və xidmətlər tətbiq edilib. Belə ki, əlil arabalarının təmiri xidmətləri təşkil olunub, jest dili tərcüməsi təmin edilib, zallarda eşitmə qabiliyyəti zəif olan ziyarətçilər üçün induksiya ilgəkləri quraşdırılıb, bütün informasiya naviqasiyası Brayl şrifti ilə də təqdim olunub. Həmçinin bələdçi itlər üçün xüsusi sanitar zonalar və onların baytarlıq dəstəyi yaradılıb.
Ən iri layihələrdən biri taktil naviqasiya sisteminin qurulması olub. Məmmədovun sözlərinə görə, forum ərazisində təxminən 3500 metr taktil plitələr döşənib.
"Bütün həllər yalnız beynəlxalq standartlara əsaslanaraq hazırlanıb. Biz əminik ki, həqiqi əlçatanlığa yalnız iş sistemli və peşəkar şəkildə qurulduğu halda nail olmaq mümkündür",- deyə Kamal Məmmədov bildirib.
O əlavə edib ki, forumun hazırlanmasında iştirak bütün komanda üçün həm peşəkar, həm də insani baxımdan mühüm təcrübə olub.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) beşinci günü keçirilir.
Forumun bugünkü proqramı mənzil siyasəti, şəhərlərin böhranlardan sonrakı bərpası, maliyyələşdirmə mexanizmləri, urbanizasiya, gənclərin şəhər inkişafında iştirakı, dayanıqlı turizm və vətəndaş cəmiyyətinin rolu kimi mövzulara həsr olunub.
Beşinci gün çərçivəsində "Böhranların bərpası və yenidənqurulmasının mərkəzində mənzil", "Mənzil maliyyələşdirilməsi üçün yeni razılaşma", "Akademiya", "Uşaqlar və gənclər", "Kiçik ada inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə inklüziv şəhər dayanıqlılığı, mavi iqtisadiyyat və dayanıqlı turizm", "Afrika Əlçatan Mənzil Kompaktı - İnvestorlar üçün xüsusi sessiya", "Peşəkarlar", "Vətəndaş cəmiyyəti" və yekun sessiya üzrə dialoqlar, dəyirmi masalar və xüsusi sessiyalar keçiriləcək.
Sessiyalarda mənzilə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, şəhərlərin böhran və münaqişələrdən sonra bərpası, dayanıqlı maliyyə alətlərinin tətbiqi, gənclərin qərarqəbuletmə proseslərinə cəlb olunması, həmçinin iqlim dəyişikliyi şəraitində şəhərlərin dayanıqlığının artırılması məsələləri müzakirə ediləcək.
WUF13-ün dördüncü günü urbanizasiya, iqlim dəyişiklikləri, inklüziv şəhər inkişafı, mənzil siyasəti və dayanıqlı idarəetmə mövzularına həsr olunmuş geniş tədbirlər proqramı ilə yadda qalıb. Həmin gün "Qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası", "İqlim və mənzil əlaqəsi", "Şəhərlərdən səslər: SPECA Şəhərlər Forumu", "Azərbaycanın mənzil təcrübəsi", "Şəhərlər oyun meydanı kimi", "Mədəni irsin yenidən düşünülməsi və inklüziv şəhər regenerasiyası", "Təmiz hava", "Əlilliyi olan şəxslər", "Parlamentarilər", "Tullantıların idarə olunmasının dairəvi iqtisadiyyata uyğun inkişafı" və "Şəhər iqlim irsinin inkişafı" mövzularında sessiyalar təşkil olunub.
Dördüncü gün çərçivəsində keçirilən BMT-nin Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatları üçün Xüsusi Proqramı (SPECA) Şəhərlər Forumunda mühüm hadisələrdən biri də Almatı şəhərinin "SPECA İqlimə Dayanıqlı Ağıllı Şəhərlər Forumunun yaradılması ilə bağlı Niyyət Bəyannaməsi"nə rəsmi şəkildə qoşulmasının elan edilməsi olub. Bu addım SPECA regionunda iqlimə davamlı və innovativ şəhər inkişafı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirilib.
Forumun üçüncü günü qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı, süni intellekt və şəhər idarəçiliyi, "yaşıl" urbanizasiya, sosial bərabərlik və dayanıqlı nəqliyyat mövzularında müzakirələrlə yadda qalıb. Həmin gün Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Türkiyənin Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ahmet Metin Genç imzalayıblar.
Forumun ilk iki günündə isə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər toplantısı, Liderlər Sammiti, qadınlar və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları, şəhər rifahı və qlobal mənzil böhranı ilə bağlı yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, WUF13 çərçivəsində Mexiko şəhərinin pavilyonunun açılışı baş tutub və bu platforma Latın Amerikası regionu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və növbəti forumlara hazırlıq baxımından mühüm addım kimi dəyərləndirilib.
182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-dək davam edəcək. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir.
