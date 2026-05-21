Aİ hantavirusa qarşı hərəkətə keçdi
Avropa İttifaqı hantavirus hallarının artması ilə bağlı narahatlıq bildirib.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hollandiyalı "MV Hondius" gəmisində 11 yoluxma, 3 ölüm qeydə alınıb, 2 xəstə isə reanimasiyada müalicə olunur.
Aİ rəsmiləri bütün yoluxma hallarının ciddi nəzarət altında olduğunu, hazırda genişmiqyaslı epidemiyanın başlamadığını bildiriblər.
Hazırda peyvənd və xüsusi müalicə üsullarının hazırlanması istiqamətində işlər davam edir və Aİ Dünya Sağlamlıq Təşkilatı ilə birlikdə virusu izləyir.
