Qarabağ və Şərqi Zəngəzur "yaşıl enerji" mərkəzinə çevrilir - Xüsusi nümayəndə
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələr regionun Azərbaycanın əsas "yaşıl enerji "mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə imkan yaradır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri WUF13 çərçivəsində keçirilən "Urbisiddən dirçəlişə: Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanda dayanıqlı yenidənqurma, məskunlaşma və inkişaf" mövzusunda tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev deyib.
Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilər "yaşıl enerji" zonası elan edilib və bölgədə alternativ enerji mənbələrinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir.
"Biz iki əsas istiqamətə üstünlük veririk - günəş və hidroenerji. Zəngilan rayonunda artıq dörd su elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir və onların ümumi gücü təxminən 45 meqavatdır. Xarici investorlar da "yaşıl enerji" layihələrinə böyük maraq göstərirlər.
Xarici şirkətlər tərəfindən Qarabağda 240 meqavat gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisinə investisiya yatırılır. Bundan əlavə, digər şirkətlər tərəfindən də ümumi gücü 100 meqavat olan layihələr həyata keçirilir", - deyə xüsusi nümayəndə vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, regionda istehsal olunacaq enerji yalnız yerli tələbatı ödəməyəcək, həm də ixrac imkanları yaradacaq.
"Hazırda formalaşdırılan enerji infrastrukturu bütövlükdə Qarabağın enerji təminatını qarşılamağa qadirdir və əlavə istehsal olunan enerjinin xarici bazarlara çıxarılması üçün imkanlar yaradır", - deyə V.Hacıyev əlavə edib.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) sonuncu günü keçirilir.
Forumun yekun gününün proqramı yerli xalqların və qadınların şəhər inkişafındakı roluna həsr olunmuş dəyirmi masalarla başlayacaq.
Günün ikinci yarısında isə WUF13-ün rəsmi bağlanışına həsr olunmuş tədbirlər keçiriləcək. Forumun yekunlarına dair rəsmi mətbuat konfransı baş tutacaq. Daha sonra forumun bağlanış mərasimi keçiriləcək və WUF14-ə ev sahibliyi edəcək şəhərə rəmzi estafet təqdim olunacaq. Günün sonunda isə WUF13 bayrağının endirilməsi mərasimi təşkil ediləcək.
Forumun son günü boyunca iştirakçılar ötən beş gün ərzində aparılan müzakirələrin nəticələrini ümumiləşdirəcək, şəhərsalma, mənzil siyasəti və dayanıqlı inkişaf sahəsində gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəklər.
WUF13-ün əvvəlki günlərində qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin qurulması, iqlim dəyişikliklərinə davamlılıq, süni intellektin şəhər idarəçiliyində tətbiqi, "yaşıl" urbanizasiya və sosial bərabərlik məsələləri geniş şəkildə müzakirə olunub.
Forumun dördüncü günü urbanizasiya, iqlim dəyişiklikləri, inklüziv şəhər inkişafı, mənzil siyasəti və dayanıqlı idarəetmə mövzularına həsr edilmiş sessiyalarla yadda qalıb. Həmin gün keçirilən SPECA Şəhərlər Forumunda Almaty şəhərinin "SPECA İqlimə Dayanıqlı Ağıllı Şəhərlər Forumu"nun yaradılması ilə bağlı Niyyət Bəyannaməsinə qoşulduğu elan olunub.
Üçüncü gün çərçivəsində isə Azərbaycanın Shusha şəhəri ilə Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ahmet Metin Genç imzalayıblar.
Forumun ilk iki günündə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər toplantısı, Liderlər Sammiti, qadınlar və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları, şəhər rifahı və qlobal mənzil böhranı ilə bağlı yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, Mexico City pavilyonunun açılışı baş tutub.
182 ölkədən 40 mindən çox iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-də yekunlaşır. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunan forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре