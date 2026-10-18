https://news.day.az/azerinews/1867899.html Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dunkan Norman Azərbaycanı Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib. "Bu gün Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin Bərpasının 35-ci ildönümünü qeyd edir.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dunkan Norman Azərbaycanı Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Bu gün Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin Bərpasının 35-ci ildönümünü qeyd edir.
Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edir, ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıram!", - deyə paylaşımda bildirilir.
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