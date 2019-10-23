Россия снимает в Стамбуле многосерийную историческую драму "Русский пленник".

Как передает Day.Az со ссылкой на Kapital-Rus, известный азербайджанский актёр Кямран Агабалаев, который играет Баязида-ага - одного из главных героев нового фильма, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своем персонаже, съемочном процессе и партнерах по площадке.

Творческая группа во главе с режиссером Иваном Шурховецким, снявшим в 2017 году для Первого канала успешный проект "Легенда о Коловрате", приступила к съемкам в Турции в середине августа. Съёмки ведутся в Стамбуле, в декорациях XVI-XVII веков: для этого построен целый город. Из "Легенды" в новый сериал пришел и исполнитель роли главного героя Илья Малаков. В фильме также задействованы молодые, но уже известные по другим проектам Первого актеры, а также известные профессионалы из Сербии, Латвии, Азербайджана. Исполнитель роли Баязида-ага, популярный в Азербайджане актер Кямран Агабалаев, за плечами которого съемки в Америке, в Турции, в Иране, в Белоруссии, считает, что им все очень повезло: "Главное, чтобы с первого дня съёмочная группа стала семьёй, чтобы всё происходило на позитивных нотах. Именно это мне нравится в работе со съемочной группой "Русского пленника". Дай Бог каждому актёру попасть на такую прекрасную площадку, - рассказывает об атмосфере на площадке Кямран Агабалаев. - Мне повезло - у нас замечательная команда актёров. Мы не только вместе работаем, но и вместе обедаем, вместе гуляем. По моему опыту - именно в таких случаях съёмки дают очень хороший результат. Я не просто верю - я точно знаю, что это будет замечательный фильм".

Кстати, несмотря на довольно богатую фильмографию, этот проект у Агабалаева - первый на историческую тему, что вызывает у актера особые чувства, по большей части связанные с необходимой подготовкой к роли. "Мой герой много скачет на лошади, он воин. Все мы - не только я, но и практически все актёры, задействованные в главных ролях, - много занимаемся хореографией для постановки боёв. Нам постоянно нужно улучшать качество верховой езды, так что мы занимаемся этим до сих пор - последняя верховая тренировка у меня была буквально сегодня. Мне это не в тягость - я очень люблю животных, в том числе и лошадей", - поясняет актер. Но несмотря на все это, роль Баязида-ага Агабалаев считает самой инетерсной на данный момент в своей карьере. "Я просто влюблён в своего персонажа, - признается он. - С самого начала хотел играть в сериале только эту роль, и мне повезло получить её. Из-за задержки авиарейса я на 8 часов опоздал на кастинг и был очень уставшим, а ведь ещё предстояло возвращаться обратно. На пробы у меня было три часа. Но я выложился на полную, и Иван Шурховецкий, наш режиссёр, выбрал на роль именно меня, чему я очень рад. Баязид-ага - необычайно интересная личность и, как мне кажется, это самый мудрый персонаж в сериале. Сама жизнь заставила его быть мудрым. Я пока далеко не так мудр, у меня более вспыльчивый характер, но когда-нибудь я хотел бы стать таким, как Баязид-ага".

Еще одним приятным моментом съемочного процесса для Агабалаева стало творческой взаимодействие с народным артистом Азербайджана Пярвизом Мамедрзаевым. "Он мастер своего дела, и мне очень повезло, что практически все его сцены в сериале - общие со мной - это даёт мне возможность у него учиться, - говорит Кямран Агабалаев. - Замечательно, что он есть у нас на площадке и в фильме. Конечно, мы контактируем не только на съёмках, но и в жизни. Он не только великолепный актёр, но и прекрасный человек. Думаю, что у нас с ним получились хорошие сцены. Не буду спойлерить -скоро вы сами всё увидите".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!