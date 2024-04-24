Во Франции на обозрение выставлен портрет, приписываемый Рафаэлю

Не смотря на спорную подлинность работы около 50 заинтересованных зрителей выстроились в очередь возле базилики Сен-Максимен-ла-Сент-Бом на юге Франции, чтобы первыми увидеть картину Марии Магдалины, предположительно написанную рукой Рафаэля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, картина размером 45 на 33 см была куплена в прошлом году на лондонском аукционном доме анонимным французским коллекционером, который потратил 37 000 долларов на работу, которая, как тогда говорили, была создана в мастерской Леонардо да Винчи. В сентябре 2023 года Анналиса Ди Мария, эксперт UNESCO по искусству эпохи Возрождения и флорентийскому неоплатонизму, подтвердила подлинность работы, используя инфракрасный анализ, чтобы приписать картину мастеру эпохи Возрождения Рафаэлю. Картина датируется 1505 годом, когда Рафаэль встретил эрудита Леонардо. Однако ее заявление было названо спорным.

В ответ на комментарии о том, что картина похожа на автопортреты Рафаэля, она сказала: "Это сходство можно объяснить тем, что мы называем живописной ДНК художника... Общие атрибуты Марии Магдалины на этой картине и автопортретов Рафаэля могут рассматриваться как свидетельство своеобразия художника и его способности наполнять свои произведения глубоким чувством красоты и изящества".

Однако эта атрибуция была встречена некоторыми рецензентами со скептицизмом. Среди них историк искусства и бывший заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби охарактеризовал новое открытие как "журналистскую сенсацию, поскольку оно основано на знаниях немногих, поскольку это произведение находится в частной коллекции". В сообщении от сентября 2023 года итальянское художественное издание Finestre Sull'Arte определило картину "копией" и назвало исследователей, подтвердивших подлинность картины, "не имеющими отношения к исследованиям Рафаэля и не имеющими научных публикаций о мастере эпохи Возрождения".

Несмотря на ведущиеся дискуссии об авторстве стоит признать, что базилика Сен-Максимен-ла-Сен-Бом является подходящим домом для портрета, поскольку, как говорят, именно здесь похоронена Мария Магдалина.

Как сообщается, собранная прибыль от просмотра портрета будет использована для финансирования реставрационных работ базилики XIII века.

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