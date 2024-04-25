Гянджинская филармония представила проект "Лицом к лицу"

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова представила проект "Лицом к лицу" (Üzbəüz). Целью проекта является организация встреч с популярными личностями, работающими в различных сферах культуры, во время которых они поделятся своим опытом и успехами, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Первым гостем проекта стал председатель военно-патриотической комиссии Союза писателей Азербайджана, лауреат премии "Золотое перо" Шахин Мусаоглу. Он ответил на вопросы молодежи, состоялся интересный обмен мнениями.

На мероприятии выступили солисты филармонии Рустам Джафаров, Али Мамедов, Васиф Байрамов, которые исполнили композиции "Cənab leytenant", "İgid əsgər, möhkəm dayan", "Əsgər Vətən əmanəti", "Ağ ümid" и другие композиции авторства Шахина Мусаоглу.

Отметим, что встречи в рамках проекта "Лицом к лицу" будут проводиться раз в месяц.

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