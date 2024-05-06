В Гане открылась выставка сокровищ

Золотые шейные диски, меч, королевское кресло и десятки других сокровищ, награбленные во времена британского колониального правления, были выставлены на всеобщее обозрение в Гане на этой неделе впервые после их исторического возвращения. Люди съезжались со всей западноафриканской страны, чтобы увидеть возвращенную добычу в городе Кумаси, резиденции короля Асанте Отумфуо Осеи Туту II, известного как Асантехене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, золотые регалии были разграблены во время британской колонизации территории современной Ганы в 1821-1957 годах, большая их часть была вывезена во время ожесточенных сражений с королевством Асанте и помещена в музеи.

Британский музей в Лондоне, музей Виктории и Альберта, а также музей Фаулера в Калифорнийском университете вернули артефакты ранее в этом году - это часть растущего стремления западных учреждений пересмотреть колониальное наследие.

"Возвращенные предметы - это, по сути, душа народа Асанте", - сказал монарх на выставке, посвященной его серебряному юбилею. По его словам, переговоры о возвращении предметов заняли более полувека.

Другие музеи в США и Европе согласились вернуть сокровища, вывезенные из Королевства Бенин на территории современной Нигерии, и получили просьбы о возврате из других государств континента, включая Египет и Эфиопию.

Отметить, что некоторым из главных национальных музеев Великобритании по закону запрещено передавать или распоряжаться большей частью своих коллекций. Таким образом, 32 экспоната из Британского музея и Музея Виктории и Альберта (V&A) находятся в Гане на правах аренды.

"Мы признаем очень болезненную историю, связанную с приобретением этих предметов, запятнанную шрамами имперского конфликта и колониализма", - сказал на открытии выставки директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант.

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