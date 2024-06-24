В Баку прошел мастер-класс известного российского пианиста

В рамках Дней культуры России в Азербайджане российский пианист Алексей Мельников провел мастер-класс в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.

Алексей Мельников поделился со студентами своими знаниями и опытом, ответил на их вопросы и дал необходимые рекомендации.

Отметим, что Дни культуры России в Азербайджане проходят 22-26 июня при организации министерства культуры Азербайджана.

Первоначальное музыкальное образование Алексей Мельников получил в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных. В 2008 году он продолжил обучение в Московской государственной консерватории. Музыкант лауреат и победитель ряда международных конкурсов - победитель II Манхэттенского международного музыкального конкурса (США), обладатель III премии и бронзовой медали XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского и т.д.

Пианист выступал с сольными концертами в России, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Японии, США.

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