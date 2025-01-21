https://news.day.az/culture/1724308.html Вдохновляющий репортаж "Аль-Джазиры" об азербайджанском мугаме - ВИДЕО Катарский телеканал "Аль-Джазира" выпустил программу, посвященную азербайджанскому мугаму. Как передает Day.Az, в получасовой программе сотрудник телеканала Ник Кларк взял интервью у народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.
Вдохновляющий репортаж "Аль-Джазиры" об азербайджанском мугаме - ВИДЕО
Катарский телеканал "Аль-Джазира" выпустил программу, посвященную азербайджанскому мугаму.
Как передает Day.Az, в получасовой программе сотрудник телеканала Ник Кларк взял интервью у народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.
В программе подчеркивается, что голос Алима Гасымова, исполнителя мугама, восхищает слушателей по всему миру.
Также в передаче оба исполнителя поделились своими взглядами на искусство мугама и его значение в культуре.
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