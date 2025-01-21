Вдохновляющий репортаж "Аль-Джазиры" об азербайджанском мугаме

Катарский телеканал "Аль-Джазира" выпустил программу, посвященную азербайджанскому мугаму.

Как передает Day.Az, в получасовой программе сотрудник телеканала Ник Кларк взял интервью у народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.

В программе подчеркивается, что голос Алима Гасымова, исполнителя мугама, восхищает слушателей по всему миру.

Также в передаче оба исполнителя поделились своими взглядами на искусство мугама и его значение в культуре.