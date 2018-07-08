Вьетнам заинтересован в создании СП с Азербайджаном в нефтегазовой сфере - ДЕТАЛИ

Вьетнам заинтересован в участии азербайджанской госкомпании SOCAR в национальной нефтегазовой промышленности, энергетической инфраструктуре, а также создании совместных предприятий в данной области, сообщил Trend источник в правительстве, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, Вьетнам также заинтересован в участии SOCAR в модернизации нефтегазовой промышленности страны.

Источник добавил, что сегодня обсуждаются возможности прохождения вьетнамскими специалистами тренингов и практики на предприятиях SOCAR.

Уже имеется договоренность продолжить сотрудничество на уровне государственных нефтяных компаний в сфере маркетинга в нефтегазовой сфере, включая такие вопросы, как торговля нефтью, природным газом и продуктами нефтехимической промышленности, а также реализация совместных проектов в данной сфере, сообщил источник.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Вьетнамом в январе-апреле 2018 года составил 15,86 миллиона долларов. На экспорт азербайджанской продукции во Вьетнам пришлось около 630 тысяч долларов. За год товарооборот между двумя странами вырос на 65,2 процента.