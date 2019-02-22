Решение по вкладам в Азербайджане улучшит социальное положение населения - ЭКСПЕРТ
Продление действия закона "О полном страховании вкладов" на еще один год положительно скажется на сохранении финансовой устойчивости в Азербайджане, а также на улучшении социального положения населения, сказал Trend председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, передает Day.Az.
Он отметил, что в 2006 году, когда в Азербайджане были заложены основы механизма о полном страховании вкладов, максимальный размер страхуемых вкладов был определен в размере до 30 тысяч манатов, а максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам составляла десять процентов.
"С целью поддержания финансовой стабильности в период роста волатильности иностранной валюты, эта процентная ставка была повышена до 15 процентов для вкладов в национальной валюте, а для вкладов в иностранной валюте - до трех процентов", - сказал Нуриев.
Далее председатель отметил, что здоровый и конкурентоспособный банковский сектор в экономике страны занимает довольно важную позицию, добавив, что банки выполняют достаточно критические функции: от работ, связанных с платежными системами до посредничества в реализации монетарной политики.
По словам Нуриева, одним из основных факторов в обеспечении надежности и финансовой стабильности банковской системы является механизм страхования депозитов.
Как отметил глава АБА, число стран, осуществляющих страхование вкладов и проявляющих инициативу в этой сфере, постепенно растет
"Отмечу, что к концу 2018 года уже 143 страны сформировали институты в этом направлении. Еще 25 стран изучают возможности применения системы страхования вкладов", - сказал Нуриев.
Как считает Нуриев, любая страна, которая строит эту систему, должна в первую очередь определить, чего хочет достичь, и оценить, насколько механизм соответствует ее целям.
"Необходимо учитывать, что текущее состояние и условия каждой страны являются основными факторами, определяющими структуру и возможности системы, в которой она будет создана. По мере того, как меняются эти факторы, меняются и страховые системы, в особенности страховые суммы в тех странах, в которых применяются эти системы", - сказал он.
Таблица с изменениями в страховой сумме вкладов стран Центральной Азии и Восточной Европы:
|
Международный опыт по увеличению страховой суммы вкладов в целях поддержки финансово-банковского сектора
(Страны Центральной Азии и Восточной Европы)
|
Страны, увеличившие страховую сумму вкладов
|
Сумма в текущее время
(тыс. евро) *
|
Предыдущая сумма
(тыс. евро)*
|
Дата роста
|
Отношение максимальной страховой суммы к ВВП на душу населения страны (раз)**
|
Болгария
|
100
|
51.1
|
2010
|
14.6
|
Чехия
|
100
|
50
|
-
|
5.9
|
Армения
|
18.1
|
7.2
|
-
|
5.5
|
Эстония***
|
100
|
6.4
|
2003
|
6.1
|
Финляндия
|
100
|
50
|
2011
|
2.6
|
Хорватия
|
100
|
54
|
2013
|
9
|
Казахстан
|
23.6
|
11.8
|
2018
|
3.1
|
Латвия
|
100
|
20
|
2009
|
7.7
|
Литва***
|
100
|
4.6
|
2003
|
7.2
|
Молдова
|
2.6
|
1
|
2018
|
1.4
|
Польша
|
100
|
50
|
2010
|
8.7
|
Россия
|
18.8
|
9.4
|
2014
|
2.1
|
Словакия
|
100
|
-
|
2007
|
6.8
|
Словения
|
100
|
-
|
1998
|
5.1
|
Турция
|
16.8
|
8.4
|
2013
|
1.9
*Конвертирован по курсу от 11.02.2019 года.
**Рассчитан по ВВП на душу населения 2017 года.
***Рост между 2003-2019 годом не был учтен.
Председатель сказал, что в большинстве перечисленных стран страховая сумма вкладов составляет 100 тысяч евр. Причина заключается в том, что в рамках Евросоюза в 31 стране применяется единая страховая сумма.
Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу с четвертого марта 2016 года.
Парламент Азербайджана 19 февраля на пленарном заседании утвердил поправки в закон "О полном страховании вкладов", которые предусматривают продление срока его действия еще на один год.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!