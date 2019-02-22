Продление действия закона "О полном страховании вкладов" на еще один год положительно скажется на сохранении финансовой устойчивости в Азербайджане, а также на улучшении социального положения населения, сказал Trend председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, передает Day.Az.

Он отметил, что в 2006 году, когда в Азербайджане были заложены основы механизма о полном страховании вкладов, максимальный размер страхуемых вкладов был определен в размере до 30 тысяч манатов, а максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам составляла десять процентов.

"С целью поддержания финансовой стабильности в период роста волатильности иностранной валюты, эта процентная ставка была повышена до 15 процентов для вкладов в национальной валюте, а для вкладов в иностранной валюте - до трех процентов", - сказал Нуриев.

Далее председатель отметил, что здоровый и конкурентоспособный банковский сектор в экономике страны занимает довольно важную позицию, добавив, что банки выполняют достаточно критические функции: от работ, связанных с платежными системами до посредничества в реализации монетарной политики.

По словам Нуриева, одним из основных факторов в обеспечении надежности и финансовой стабильности банковской системы является механизм страхования депозитов.

Как отметил глава АБА, число стран, осуществляющих страхование вкладов и проявляющих инициативу в этой сфере, постепенно растет

"Отмечу, что к концу 2018 года уже 143 страны сформировали институты в этом направлении. Еще 25 стран изучают возможности применения системы страхования вкладов", - сказал Нуриев.

Как считает Нуриев, любая страна, которая строит эту систему, должна в первую очередь определить, чего хочет достичь, и оценить, насколько механизм соответствует ее целям.

"Необходимо учитывать, что текущее состояние и условия каждой страны являются основными факторами, определяющими структуру и возможности системы, в которой она будет создана. По мере того, как меняются эти факторы, меняются и страховые системы, в особенности страховые суммы в тех странах, в которых применяются эти системы", - сказал он.

Таблица с изменениями в страховой сумме вкладов стран Центральной Азии и Восточной Европы:

Международный опыт по увеличению страховой суммы вкладов в целях поддержки финансово-банковского сектора (Страны Центральной Азии и Восточной Европы) Страны, увеличившие страховую сумму вкладов Сумма в текущее время (тыс. евро) * Предыдущая сумма (тыс. евро)* Дата роста Отношение максимальной страховой суммы к ВВП на душу населения страны (раз)** Болгария 100 51.1 2010 14.6 Чехия 100 50 - 5.9 Армения 18.1 7.2 - 5.5 Эстония*** 100 6.4 2003 6.1 Финляндия 100 50 2011 2.6 Хорватия 100 54 2013 9 Казахстан 23.6 11.8 2018 3.1 Латвия 100 20 2009 7.7 Литва*** 100 4.6 2003 7.2 Молдова 2.6 1 2018 1.4 Польша 100 50 2010 8.7 Россия 18.8 9.4 2014 2.1 Словакия 100 - 2007 6.8 Словения 100 - 1998 5.1 Турция 16.8 8.4 2013 1.9

*Конвертирован по курсу от 11.02.2019 года.

**Рассчитан по ВВП на душу населения 2017 года.

***Рост между 2003-2019 годом не был учтен.

Председатель сказал, что в большинстве перечисленных стран страховая сумма вкладов составляет 100 тысяч евр. Причина заключается в том, что в рамках Евросоюза в 31 стране применяется единая страховая сумма.

Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу с четвертого марта 2016 года.

Парламент Азербайджана 19 февраля на пленарном заседании утвердил поправки в закон "О полном страховании вкладов", которые предусматривают продление срока его действия еще на один год.