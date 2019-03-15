Руководство и сотрудники Expressbank, оставаясь верными традициям, провели очередную акцию по сдаче крови. Акция, состоявшаяся 12 марта 2019 года в Центре Развития Express, организована с целью оказания добровольной и бескорыстной помощи детям, страдающим от болезни крови. На акции, которая постоянно проводится в стране по инициативе Федерации Талассемии Азербайджана и Ассоциации Доноров Крови, 40 сотрудников банка добровольно сдали кровь.

С 2005 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева действует программа "Во имя жизни без талассемии". В настоящее время в Азербайджане имеется свыше 2000 людей, подверженных талассемии и другим наследственным заболеваниям крови, жизнь которых зависит от акций по сдаче крови. Expressbank, который уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, постоянно держит на повестке дня организацию и поддержку тех или иных благотворительных мероприятий.

Напомним, что сеть обслуживания Expressbank-а состоит из 15 филиалов. 9 из них находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 - в городах республики - Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Банк располагает более 70 банкоматами, более 5000 POS-терминалами и около 700 платежных терминалов "ExpressPay" по стране.