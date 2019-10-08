https://news.day.az/economy/1163703.html Стало известно, сколько заработает Азербайджан от TANAP
Стало известно, сколько заработает Азербайджан от TANAP
После того, как трубопровод TANAP заработает в полную силу, от транспортировки газа будут получены до 1,45 млрд долларов дохода.
Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, 58% от этой суммы получит Азербайджан.
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