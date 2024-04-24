Международный валютный фонд (МВФ) готов сотрудничать с правительством Азербайджана в подготовке к COP29.

Как передает Day.Az, oб этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур в кулуарах Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

"Мы сотрудничаем с Азербайджаном со времен обретения страной независимости по всем реформам, проведенным за последние 30 лет. И как институт мы готовы сотрудничать с Азербайджаном в подготовке к COP29 с тем, чтобы обеспечить успешность этого мероприятия. Мы проводим регулярные политические консультации, а также оказываем техническую помощь Азербайджану", - сказал он.

Азур отметил, что в целом в рамках своей миссии, помимо финансовой поддержки, в которой Азербайджан не нуждается, МВФ предоставляет регулярные политические консультации в рамках Статьи IV.

"Одна треть нашей глобальной деятельности в Фонде заключается в предоставлении технической помощи в различных областях, таких как налогово-бюджетная, денежно-кредитная политика, финансовый сектор, а также по некоторым конкретным вопросам, таким как статистика. Эта деятельность расширяется. Недавно мы открыли новый Региональный центр развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC). Данный центр предоставляет техническую помощь, а также платформу для равноправного сотрудничества между странами региона", - пояснил он.

Азур отметил, что экономика Азербайджана восстановилась после шока, вызванного COVID-19, в 2021 году.

"В 2021-2023 годах рост замедлился, а инфляция снизилась. Реальный ВВП в 2023 году увеличился на 1,1 процента. В основном это произошло за счет ненефтегазового сектора, а именно таких сфер, как транспорт, строительство, а также гостиничный бизнес. Ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста и инфляции замедлятся. Мы ожидаем, что рост в 2024 году улучшится по сравнению с 2023 годом и достигнет 2,8 процента, а в 2025 году останется практически на том же уровне - 2,3 процента. Хорошей новостью является то, что в этом и следующем годах инфляция останется на уровне около 5 процентов. А долг к ВВП составляет18 процентов, что является довольно хорошим показателем. Поэтому экономика улучшается, хотя и умеренными темпами", - сказал он.

Джихад Азур добавил, что МВФ активно взаимодействует с правительством Азербайджана, миссии финансового института регулярно посещают страну.

"Поэтому у нас активное сотрудничество. Во время весенних и ежегодных совещаний у нас есть возможность обсудить несколько вопросов, которые важны для наших двусторонних отношений, а также для региона. Теперь у Азербайджана есть важный мандат - организовать COP29. COP - это важное начинание. Я думаю, это будет один из важных моментов в текущем году. И Фонд готов помочь. Как вы знаете, Фонд расширил свою работу по климату по разным направлениям. Мы надеемся на сотрудничество с правительством в подготовке COP29 и привнесение регионального измерения в приоритеты, которые мир собирается обсудить в ноябре этого года", - сказал он.

Сотрудничество в сфере "зеленого" перехода

Джихад Азур отметил, что Фонд не финансирует проекты, а помогает странам осуществить "зеленый" переход.

"Мы запустили новый "Фонд устойчивости и устойчивого развития". Целью проекта является помощь странам в проведении крупных преобразований, как с точки зрения политики, так и с точки зрения структурных реформ, которые помогут странам выйти из нынешнего состояния и перейти к более "зеленой" экономике. Мы работаем на трех уровнях для региона, а также с Азербайджаном по вопросу адаптации. Хотя наш регион не входит в число крупнейших источников выбросов, он по-прежнему является одним из наиболее пострадавших. И поэтому важно помочь странам развиваться посредством определенного количества политических мер и инвестиционного потенциала для адаптации и снижения негативного воздействия климатических потрясений.

Второй уровень - это снижение выбросов и развитие определенного количества новых секторов, возобновляемых источников энергии, солнечной энергии и т. д., которые позволят увеличить долю производства неуглеродной энергии. Третий уровень - помочь странам определить новые инвестиционные возможности. Это сектор, который станет одним из наиболее быстрорастущих, и, следовательно, это возможность для стран использовать эти сектора для увеличения инвестиций. Азербайджан является страной, которая имеет потенциал и ресурсы для развития новых видов деятельности в экологическом секторе", - сказал он.

Узбекистан

Джихад Азур отметил, что за последние несколько лет Узбекистан провел важные реформы для обеспечения открытости экономики, привлечения инвестиций и либерализации своей финансовой системы.

"Кроме того, они усердно работают над привлечением прямых инвестиций и развитием своей экономики. Экономика Узбекистана в последние несколько лет демонстрировала хороший уровень роста: в 2023 году рост составит 6 процентов, а в этом году прогнозируется рост на 5,2 процента. Узбекистан пострадал от различных потрясений, таких как COVID-19, война в Украине и последствия геоэкономической фрагментации. Поэтому в будущем для Узбекистана важно ускорить трансформацию посредством реформ, которые позволят ускорить поступление инвестиций, а также укрепят связи между Узбекистаном и некоторыми ключевыми экономическими партнерами, начиная с Китая и Европы", - сказал он.

Глава департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ отметил, что важно продолжить процесс структурных реформ, и дальше открыть экономику для иностранных инвесторов, ускорить трансформацию некоторых государственных предприятий, в то же время поддерживая макроэкономическую стабильность за счет жесткой налогово-бюджетной политики, которая может потребовать некоторой дополнительной консолидации, а также улучшить систему социальной защиты.

Туркменистан

Джихад Азур отметил, что Туркменистана имеет большие запасы газа и потенциал для роста.

"Способ расширения этого потенциала состоит в том, чтобы провести дополнительные реформы для создания сильной и устоявшейся рыночной экономики, повысить институциональный потенциал для привлечения иностранных инвесторов и укрепить систему социальной защиты, чтобы обеспечить дополнительную социальную помощь и социальную интеграцию. Это энергопроизводящая экономика, и поэтому важно проводить дальнейшую диверсификацию за пределами газового и нефтяного секторов", - заключил он.

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